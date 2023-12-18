مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي بطريقة مجانية | عاجل

دقائق قليلة تفصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن لقائه مع نظيره فلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا بالسعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، لذا يمكن الإشارة إلى طريقة مجانية لمتابعة المباراة ومعرفة كل ما يدور داخل المستطيل الأخضر لحظة بلحظة.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وقطر والبحرين والسعودية، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، باستاد مدينة الملك عبدلله الرياضية «الجوهرة المشعة»، ويتولى مهمة إدارة المباراة الحكم البولندي سيمون مارتشينياك.

طريقة مجانية لمتابعة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

وبينما يترقب جماهير الكرة المصرية، وعشاق القلعة الحمراء موعد انطلاق صافرة بداية المباراة، هناك طريقة مجانية يمكن من خلالها متابعة اللقاء بين الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، من المنزل، أو في أثناء ممارسة القيادة أو أي نشاطٍ آخر، وهي متابعة محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM على عبر الراديو.

ويمكن للجماهير المترقبة لموعد لقاء الأهلي وفلومينينسي البرازيلي تنزيل محطتي أون سبورت FM، والشباب والرياضة FM ومتابعة اللقاء مجانًا عن طريق ضبط الترددات الخاصة بهما، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- محطة أون سبورت FM عبر تردد 93.7.

- محطة الشباب والرياضة FM عبر تردد 108.

3 قنوات مجانية مفتوحة

وإلى جانب محطتي الراديو، يمكن أيضًا مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، هناك 3 قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي لـ بطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد حصول قنوات SSC السعودية على حقوق بث مباريات البطولة.

3 قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وفلومينينسي1- قناة Varzesh HD

- قمر صناعي: إنتل سات 62 شرق- التردد: 11555

- الاستقطاب: رأسي V

- معدل ترميز 30000

2- قناة Football HD

- قمر صناعي: الياه سات- التردد: 11785

- الاستقطاب: أفقي

- معدل الترميز: 27500

3- قناة CBC Sport HD

- قمر صناعي: Europe*Star 1

- التردد: 11135

- الاستقطاب: أفقي H

- الترميز: 27500