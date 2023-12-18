«مستقبل وطن» بالدقهلية: مصر مقبلة على مرحلة تاريخية فارقة بعد فوز الرئيس السيسي

قال المحاسب وليد السيد خطاب، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، إن مصر مقبلة على مرحلة تاريخية فارقة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، والانطلاق نحو استكمال قواعد الجمهورية الجديدة.

وليد خطاب: المصريون لبوا نداء الوطن

وأضاف خطاب، في بيان، أن ما شهدته مصر خلال الانتخابات الرئاسية من الحضور بكثافة لإدلاء المواطنين بأصواتهم يثبت بما لا يدع مجالًا للشك حرص ووعي المصريين على الحفاظ على مقدراتهم وتلبية نداء الوطن في مباشرة حقهم الدستوري وكذلك وعي المواطنين لاختيار قائد المرحلة المقبلة في ظل ما يشهده العالم من تحديات.

وليد خطاب: المصريون وقفوا خلف قائدهم

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن، أن محافظة الدقهلية شهدت إقبالاً غير مسبوق على التصويت ما يدل أن المصريين وقفوا خلف قائدهم لمواجهة كافة التحديات بعد أن حصل الرئيس على نسبة 89.6% من إجمالي عدد الأصوات وأنقذ البلاد من السقوط ومر بها إلى بر الأمان.

ولفت إلى أن الحزب نظم مسيرة حاشدة جابت شوارع المنصورة ابتهاجًا بفوز الرئيس وكذلك إعلان بتجديد الثقة بقيادتنا من أجل حياة أفضل.