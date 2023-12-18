احتفالات في الوادي الجديد بفوز الرئيس السيسي.. أعلام مصر تزين المشهد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مسيرة حاشدة بالسيارات جابت شوارع مدينة الخارجة والداخلة، بالأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

مسيرة حاشدة بالسيارات

واحتفل المشاركون بمسيرة حاشدة بالسيارات جابت شوارع مدينة الخارجة رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وسط تفاعل كبير من المارة وأهالي مدينة الخارجة، كما تصدر المشهد عدد كبير من الأطفال الذين يرفعون علم مصر وسط فرحة عارمة بالفوز برئيس الجمهورية.

وانطلقت المسيرة من ميدان الساحة بالخارجة بأكثر من 100 سيارة ملاكي حاملة الأعلام وصور الرئيس السيسي وسط ترديد للأغاني الوطنية الحماسية، وجابت عددا من الميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة.

فرحة عارمة بفوز الرئيس السيسي

وأكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب يجني ثمار ما قدمه من دعم للرئيس في الانتخابات الرئاسية والتي انتهت بفرحة عارمة لكل المصريين فرحة بقائدنا العظيم بالفوز الكاسح والمشاركة غير المسبوقة في أي انتخابات سابقة من قبل المواطنين من لهم حق التصويت، والخروج بالمظهر المشرف.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن لم يتردد لحظة في اختيار ودعم مرشحه الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حُيث أقيمت عدد من المؤتمرات الداعمة لتوليه فترة رئاسية جديدة وكانت الصورة المشرفة لكل المصريين في وقوفهم خلف قائدهم أيام الانتخابات استكمالاً لمسيرة التنمية ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.