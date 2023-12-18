رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

احتفالات في الوادي الجديد بفوز الرئيس السيسي.. أعلام مصر تزين المشهد

كتب:

هدير محمود
08:36 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مسيرة في الوادي الجديد

مسيرة في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، مسيرة حاشدة بالسيارات جابت شوارع مدينة الخارجة والداخلة، بالأعلام وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

 

مسيرة حاشدة بالسيارات

واحتفل المشاركون بمسيرة حاشدة بالسيارات جابت شوارع مدينة الخارجة رافعين أعلام مصر وصور الرئيس السيسي وسط تفاعل كبير من المارة وأهالي مدينة الخارجة، كما تصدر المشهد عدد كبير من الأطفال الذين يرفعون علم مصر وسط فرحة عارمة بالفوز برئيس الجمهورية.

وانطلقت المسيرة من ميدان الساحة بالخارجة بأكثر من 100 سيارة ملاكي حاملة الأعلام وصور الرئيس السيسي وسط ترديد للأغاني الوطنية الحماسية، وجابت عددا من الميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة.

 

فرحة عارمة بفوز الرئيس السيسي

وأكد جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب يجني ثمار ما قدمه من دعم للرئيس في الانتخابات الرئاسية والتي انتهت بفرحة عارمة لكل المصريين فرحة بقائدنا العظيم بالفوز الكاسح والمشاركة غير المسبوقة في أي انتخابات سابقة من قبل المواطنين من لهم حق التصويت، والخروج بالمظهر المشرف.

وأضاف أن حزب مستقبل وطن لم يتردد لحظة في اختيار ودعم مرشحه الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حُيث أقيمت عدد من المؤتمرات الداعمة لتوليه فترة رئاسية جديدة وكانت الصورة المشرفة لكل المصريين في وقوفهم خلف قائدهم أيام الانتخابات استكمالاً لمسيرة التنمية ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

اقرأ المزيد:

رئيس وزراء الهند يهنئ الرئيس السيسي بانتخابه لفترة جديدة: نتطلع إلى العمل معكم

بعد تصديق الرئيس السيسي.. 3 مخالفات بناء محظور التصالح فيها

محمد حلاوة رئيس «صناعة الشيوخ»: مصر اليوم في عيد.. الرئيس السيسي يقود الوطن بتفويض كاسح من المصريين فى انتخابات تاريخية وندعو الله أن يوفقه لتحقيق النهضة والتنمية

بوتين: فوز السيسي في الانتخابات اعتراف كبير بجهوده في جميع المجالات
بقلم هدير محمود