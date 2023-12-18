نقابة المهن التمثيلية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ مجلس نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان أشرف زكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفوزه بفترة رئاسية جديدة، لمدة 6 سنوات حتى 2030.

وقالت نقابة المهن التمثيلية، في بيانٍ صحفي، «تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر، للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخالص التهاني بمناسبة فوزه لفترة رئاسية جديدة لمصرنا الحبيبة، وإننا في هذه المناسبة نثمن ونحيى وطنية ووعي الشعب المصري، الذي خرج بالملايين ليعلن إرادته الصادقة لاستكمال مسيرة التنمية والإنجازات وحماية أراضيها».

وأضافت «ندعو الله أن يحفظ وطننا الغالي لوضع مصر في المكانة التي تستحقها، حفظ الله مصر عزيزة أبية وصان أرضها حرة كريمة . تحيا مصر تحيا مصر».