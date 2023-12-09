أشرف زكي ضيف «في المساء مع قصواء» الليلة

يحل اليوم الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ضيفًا على «في المساء مع قصواء» عبر قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

ومن المنتظر أن يتم التطرق إلى ملف الانتخابات الرئاسية والقضية الفلسطينية ومستجداتها في ضوء الموقف المصري الحاسم برفض التهجير.

وشهد برنامج في المساء مع قصواء اللأسبوع الماضي، حلقة خاصة عن ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، قبل ساعات من الصمت الانتخابي الذي بدأ أمس، وذلك بمشاركة المرشحين وحملاتهم مجتمعين لأول مرة على الهواء مباشرة للإجابة عن تساؤلات ورسائل ختامية للمواطنين قبل أعمال التصويت.

وسبق للإعلامية قصواء الخلالي استضافة المرشحين الثلاثة «حازم عمر وفريد زهران وعبد السند يمامة» بعد انطلاق الحملات الدعائية، في أول لقاءات لهم وحوارات منفردة لمدة ساعتين لكل منهم على الهواء، واختتمت اللقاءات برئيس حملة المرشح عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي.

وبدأ الصمت الانتخابي وتوقفت الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباح أمس 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع، والمقرر له من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً لمدة ثلاثة أيام.