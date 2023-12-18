اعتمد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 بمحافظة الإسماعيلية، المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل، مع بدء تجهيز أماكن الامتحانات الخاصة بالطلاب، والتأكد من فاعلية شبكات الإنترنت في المدارس واللجان.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تحديد جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية، على أن تبدأ في 9 يناير المقبل، وتستمر حتى السبت الموافق 13 من نفس الشهر، كالآتي:

الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: مادة الرياضيات ومادة المهارات.

الخميس 11 يناير: مادة العلوم ومادة ICT.

السبت 12 يناير: مادة الدراسات ومادة اللغة الإنجليزية.

طوارئ في مدارس الإسماعيلية استعدادا للامتحانات

وجّه محافظ الإسماعيلية، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في كافة المدارس واللجان، التي تبدأ فيها الامتحانات، خلال اعتماده جداول امتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية.

وشدّد محافظ الإسماعيلية، على الدكتور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة تعقيم وتطهير المدارس واتخاذ كافة الإجراءات الاحتياطية في اللجان، ومنع دخول أي من أولياء الأمور إلى مقر اللجان، أو اصطحاب الهواتف المحمولة مع الطلاب.