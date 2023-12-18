حضور جماهيري كبير بكفر الشيخ لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

توافدت أعداد كبيرة من المشجعين وجماهير محافظة كفر الشيخ على المقاهي ومراكز الشباب، لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، التي بدأت في الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة بالسعودية.

مقاهي كفر الشيخ تمتلئ بالمشجعين والجماهير

وامتلأت مقاهي كفر الشيخ، بالمشجعين الذين حرصوا على مؤازرة المارد الأحمر، لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي، في انتظار الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، في خطوة تاريخية نحو التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

وفتحت عدد من مراكز شباب كفر الشيخ أبوابها، أمام الأعضاء والجماهير لمشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وحرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية، فضلا عن تجهيز الدفوف والأبواق والأعلام للاحتفال في حالة فوز المارد الأحمر.

تشكيل الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور في الوسط، وبيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات في الهجوم.