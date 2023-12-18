«حماة الوطن» بأسيوط يحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

احتفل أعضاء حزب حماة الوطن بأسيوط، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة رسميا، حاملين أعلام مصر وصور الرئيس.

مسيرة بأعلام مصر تجوب شوارع أسيوط

جابت المسيرة شارع النميس، وسط هتافات للاحتفال بفوز الرئيس السيسي، بمشاركة النائب مصطفى بدران، أمين الحزب بالمحافظة، وأميرة زيدان، الأمين المساعد للحزب، وأمناء الأمانات النوعية واللجان، وأمناء المراكز والوحدات الحزبية، بمختلف القرى والمراكز بالمحافظة.

أوضح أمين حماة الوطن في أسيوط، أنّ الحزب يحتفل اليوم بالفوز الكاسح للرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصاد جهود المصريين خلال الشهور الماضية لمساندة ودعم الرئيس، مقدما الشكر لجموع المواطنين وأعضاء الحزب على ما بذلوه من مجهود في الانتخابات الرئاسية.

حالة من البهجة في شوارع أسيوط

وسادت حالة من البهجة وسط الشارع الأسيوطي، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أن الرئيس السيسي حصل على عدد 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، في الانتخابات الرئاسية 2024.