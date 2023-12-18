محافظ أسيوط مهنئا الرئيس السيسي: نتعهد بمواصلة التنمية المستدامة

هنأ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وتجديد ثقة الشعب المصري فيه، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه واستكمال مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها.

جهود وإنجازات ضخمة للرئيس السيسي

كما تقدم محافظ أسيوط، نيابة عن قيادات المحافظة والعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء، بالتهنئة للرئيس السيسي، موجها له تحية إعزاز وتقدير لما يبذله من جهود ضخمة وإنجازات في كل القطاعات لمواجهة تحديات غير مسبوقة والمضي قدما لاستكمال مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة.

وعي المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، هو إشارة إلى تقدير المواطنين لرؤيته القيادية والمسؤولية الكبيرة ويعبر إقبال الشعب بأعداد غير مسبوقة عن مدى الوعي الوطني والشراكة الفعّالة بين الحكومة والمواطنين، قائلا: «إننا نتعهد بمواصلة تحقيق التنمية المستدامة في محافظتنا، ونثمن هذا التفاعل الوطني الرائع الذي يعكس التضامن والتكاتف لبناء مستقبل مشرق وازدهار مستدام».