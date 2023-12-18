أهالي أسيوط يحتفلون بفوز الرئيس السيسي.. مسيرات بالسيارات والأعلام

نظم أهالي محافظة أسيوط، مسيرة حاشدة بالسيارات جابت شوارع مدينة أسيوط، احتفالا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

الطبل والمزمار البلدي

واحتفل المشاركون بالطبل والمزمار البلدي رافعين صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، وسط تفاعيل كبير من المارة وأهالي مدينة أسيوط.

400 سيارة ملاكي تشارك في المسيرة

وانطلقت المسيرة من ميدان الهضبة بأكثر من 400 سيارة ملاكي حاملة الأعلام وصور الرئيس السيسي، وسط ترديد الأغاني الوطنية الحماسية، وجابت عددا من الميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة.

وأكد المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أن الحزب يجني اليوم ثمار دعمه للرئيس في الانتخابات الرئاسية، بفرحة عارمة لكل المصريين ابتهاجا بالفوز الكاسح والمشاركة غير المسبوقة في أي انتخابات سابقة من المواطنين من لهم حق التصويت، موضحا أن حزب مستقبل وطن لم يتردد لحظة في اختيار ودعم مرشحه الرئاسي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأقام عددا من المؤتمرات الداعمة لتوليه فترة رئاسية جديدة وكانت الصورة المشرفة لكل المصريين في وقوفهم خلف قائدهم في أيام الانتخابات استكمالا لمسيرة التنمية ولمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.