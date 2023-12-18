«صحة مطروح»: دعم مستشفى الأطفال التخصصي بأجهزة طبية حديثة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، خلال مروره مساء اليوم، على مستشفى الأطفال التخصصي، دعم المستشفى بأجهزة مونتور وأجهزة طبية حديثة وجميع الاحتياجات اللازمة له، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوقوف على مدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة بأقسام الطوارئ، تنفيذا لتعليمات وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بمتابعة المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني بشكل مستمر.

قسم الحضانات والداخلي

وخلال الجولة، تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح وحدات الحضانات والقسم الداخلي، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية على رأس العمل، وجرى التنبيه على العاملين بضرورة الالتزام بأماكن العمل المنوط بهم، والالتزام بجداول الأقسام، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته ببنك الدم.

دعم مستشفى الأطفال بأجهزة حديثة

ووجه وكيل صحة محافظة مطروح، الإدارة الهندسية بالمديرية، بمراجعة أعمال الكهرباء والإنارة بالقسم الداخلي وصيانة بعض الأجهزة الطبية بالمستشفى لتحقيق أعلى استفادة منها، وعمل الاستعجالات اللازمة للانتهاء من تركيب المصعد الجديد، كما وجه بدعم المستشفى بعدد 3 أجهزة مونيتور لحاجة العمل.

وقام وكيل وزارة الصحة بمطروح، بمتابعة الخدمة الطبية المقدمة بقسم العناية المركزة للأطفال بالمستشفى، واطمأن على الحالة الصحية لجميع الأطفال، واستمع إلى مرافقي الحالات لبحث أي معوقات أو احتياجات خاصة بمرضاهم.

كما تابع وكيل الوزارة الأطفال الذين عُثر عليهم، وأكد ضرورة التعامل معهم بالرفق دون أي تقصيرم ووجه بضرورة التقييم الدوري والمستمر للمشرفين على رعاية الأطفال بالمركز طبقاً لتعليمات محافظ مطروح، واختيار أكفأ العناصر للقيام على رعايتهم تحت إشراف وكيل الوزارة شخصيا.