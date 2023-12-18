وكيل «صحة مطروح» يكرم أوائل المدرسة الفنية للتمريض بنين

كرّم الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أوائل الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي الفني للتمريض في مدرسة التمريض بنين بمدينة مرسى مطروح، لتحفيزهم علي مواصلة التفوق خلال المراحل، فى أجواء يسودها الفرحة والسعادة، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

تسليم شهادات تقدير للمتميزين في التمريض

وقدم وكيل وزارة الصحة بمطروح، شهادة تقدير للطلبة مدرسة التمريض متمنيا لهم دوام التميز، كما حث وكيل الوزارة جميع الطلاب علي الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد في الدراسة والتعلم والتدريب.

جهود أولياء أمور طلاب التمريض وراء التفوق

وأكد وكيل صحة محافظة مطروح، خلال تكريم الطلاب بحضور الدكتور محمد لطفى مدير إدارة المدارس والدكتورة حنان سمير عضو إدارة الطب العلاجي وعفاف نصر الدين السيد مدير المدرسة وايناس الصيرفي مدير العلاقات العامة ومها عبد الكريم موجهة المدارس، علي أهمية الدور الكبير الذي يقوم به أولياء الأمور مع الطلاب علي مدار الفصل الدراسي، معرباً عن امتنانه بهذا التفوق، لافتاً أن مدارس التمريض في مختلف مدن المحافظة يجري إعداد وتدريب كوادر من أطقم التمريض لدعم المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية بها لخدمة أهالي مطروح بقطاع الصحة.