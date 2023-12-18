وكيل «صحة كفر الشيخ» يكرم فريق إدارة الأمراض المتوطنة

كرّم الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددا من العاملين بإدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، وذلك تقديراً لجهودهم المبذولة في القضاء على الأمراض المتوطنة، بحضور الدكتورة أماني القرش، مدير إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية.

المسح الميداني لنسبة 10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ

شمل التكريم المهندس هشام قابيل، وجمال جلو، وسمير عابدين، وصبحية السيد، كما تم تكريم فريق المتوطنة بالإدارات الصحية ومديريها، وذلك على مجهودهم في أعمال المسح الميداني لنسبة 10% من سكان ريف محافظة كفر الشيخ، وأعمال مكافحة نواقل الأمراض، ومتابعة حالات الملاريا والفيلاريا والليشمانيا.

وأكد وكيل الوزارة أنّ تكريم فريق الأمراض المتوطنة يأتي تقديراً لجهودهم المخلصة في مكافحة الأمراض المتوطنة، والتي تُساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى حرص وزارة الصحة والسكان على تحسين صحة المواطنين، ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم.

تنفيذ البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية للمواطنين

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنّ فريق الأمراض المتوطنة قام بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية للمواطنين، بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لديهم بمخاطر الأمراض المتوطنة وطرق الوقاية منها.