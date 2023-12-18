«تعليم كفر الشيخ» تنظم ورشة عمل للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء

تابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ورشة عمل للتوعية في مجال ترشيد الاستهلاك للكهرباء، ونشر ثقافة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية، وتأهيل كوادر من المُعلمين لنشر هذه الثقافة بين باقي العاملين بالإدارة التعليمية والمدارس بجميع المراحل التعليمية «ابتدائي - إعدادي - ثانوى عام - تعليم فني» التابعة لها، وذلك بالقاعة الصينية بإدارة دسوق التعليمية، وقام بالتدريب المهندس أحمد سعيد لطفى من وحدة كفاءة الطاقة بوزارة التربية والتعليم.

تنفيذ برامج توعية للعاملين بالمديريات التعليمية

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ برامج توعية للعاملين بالمديريات التعليمية من المُعلمين والجهاز الإداري وكذلك الكتاب الدورى رقم (35) بتاريخ 2022/10/10.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أنّ ورشة العمل تأتي في إطار توصيات مؤتمر المناخ 27 COP بضرورة التوعية المستمرة بترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربية التقليدية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وتأثير كفاءة الطاقة الكهربائية على التغييرات المناخية، وأثرها على الفرد والمجتمع.