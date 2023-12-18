«الأونروا»: التهجير القسري للفلسطيين حاليا أكثر من «نكبة 1948»

ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أن العدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، دفع أكثر من 1.9 مليون فلسطيني إلى مغادرة أماكنهم، في أكبر عملية تهجير قسري للفلسطينيين، يتجاوز عدد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم أثناء «النكبة» في عام 1948.

تصريحات مثيرة للجدل للمتطرف «بن غفير»

في سياق آخر، خرج وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بتصريح مثير للجدل، بعد مطالبته بإعدام أسير واحد من نخبة الفصائل الفلسطينية كل يوم، إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة

ومع دخول العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ73، كشف المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، أن عدد الشهداء الفلسطينيين ارتفع إلى ما يقرب من 19 ألف شهيد حتى الآن.