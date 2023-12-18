جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة الإسماعيلية

أعلن الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة الإسماعيلية، بعد اعتماده رسميا من محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة الإسماعيلية

وقال «بحيري» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تحديد اللجان التي سيتم عقد الامتحان بها والمدارس التي ستشهد لجان صباحية لوجود بعض المدارس في الصيانة لم يتم الانتهاء منها.

وأضاف وكيل وزارة التعليم في الإسماعيلية، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة الإسماعيلية تبدأ يوم الثلاثاء 9 يناير المقبل، على النحو التالي:

- الثلاثاء 9 يناير: اللغة العربية والخط العربي والتربية الدينية.

الأربعاء 10 يناير: مادة العلوم ومادة ICT.

الخميس 11 يناير: اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

السبت 12 يناير: مادة الرياضيات ومادة المهارات.

تجهيز لجان الامتحانات بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، إنه سيتم تعقيم وتطهير المدارس المخصصة للامتحانات خلال الفترة المقبلة، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في اللجان، مشيرا إلى أنه وجه برفع درجة الاستعداد والطوارئ في المدارس واللجان التي ستبدأ فيها الامتحانات.