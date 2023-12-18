الكشف على 600 مواطن في قافلة طبية بالإسماعيلية

وقعت قافلة طبية لمديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، الكشف الطبي على عدد من المواطنين في مركز شباب البعالوة الصغرى، والقرى المجاورة.

الكشف على 600 مواطن بالقافلة

وقال الدكتور علي حطب، مدير مديرية الصحة والسكان في الإسماعيلية، إنّ القافلة الطبية وقعت الكشف على 600 مواطن في أولى أيامها، بعدما بدأت اليوم الاثنين، خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، في جميع التخصصات.

وأضاف «حطب» خلال تفقده القافلة الطبية، اليوم الاثنين، أن القوافل تستهدف القرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

حطب: القافلة ضمت 6 تخصصات

وأشار مدير صحة الإسماعيلية إلى أن القافلة الطبية تضمنت 9 تخصصات طبية، شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، وعيادة للأسنان، الأشعة، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم.

وأضاف أنها تضمنت صيدلية بها 80 صنفا دوائيا، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، والتوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.