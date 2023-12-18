نائب محافظ القاهرة مهنئا الرئيس: اختيار شعبي لاستكمال مسيرة البناء

هنأ الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن العاملين بالمنطقة الشمالية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024 وحصول الرئيس على ثقة الشعب المصري وتجديد العهد بتولية رئاسة جمهورية مصر العربية لفترة جديدة بإجماع الشعب المصري على استكمال مسيرة الوطن والحفاظ على الدولة المصرية.

الجمهورية الجديدة

وأشار فوزي، إلى أن ثقة المصريين تؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد تثبيت أركان الدولة وبناء دعائم الجمهورية الجديدة، فضلا عن جهود الرئيس على الساحة الخارجية وحرصه على حماية المصالح الوطنية والدفاع عن مواقف مصر الثابتة، والتي تصب جميعها في الحفاظ على أمن واستقرار وسلامة مصر.

واختتم نائب المحافظ بيانه «حفظ الله مصر.. تحيا مصر».