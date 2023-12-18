جامعة حلوان تهنئ الرئيس السيسى بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ونواب رؤساء الجامعة والعمداء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفوزه بالانتخابات الرئاسية لفترة جديدة، لافتا إلى أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية قدمت أروع الأمثلة على وعي الشعب المصري وثقته؛ في قيادة الرئيس الحكيمة على مدى السنوات الماضية.

الشعب المصري كتب ملحمة وطنية

وقال رئيس الجامعة في تصريح له: «الشعب المصري دومًا ما يكتب الملاحم الوطنية، متمنيا للرئيس دوام التوفيق وتقدم ورفعة وطننا الحبيب مصر».

استكمال مسيرة التنمية

كما أكد على أن اختيار الشعب المصري للرئيس السيسي لفترة جديدة يُعد أقوى دليل على رغبته في استكمال مسيرة التنمية، وأن الشعب داعم للرئيس والدولة من أجل تحقيق الريادة والتقدم والازدهار، واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس جامعة حلوان بالانجازات التي تحققت على أرض الواقع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحجم المشروعات القومية التى أقيمت على أرض مصر، مشيرا إلى أن فترة الولاية الجديدة ستكون استكمالا للإنجازات التي تم تحقيقها من مشروعات عملاقة.