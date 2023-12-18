متحدث «حماة الوطن»: الانتخابات الرئاسية خرجت بمظهر حضاري وصناعة للتاريخ

قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن الانتخابات الرئاسية شهدت مشهدا حضاريا، فالكل كان يراهن على المصريين وعلى صعوبة ما يلاقونه سواء على الصعيد الاقتصادي أو الأوضاع الإقليمية الصعبة، لكن كان المصريون على عهدهم مع بلدهم، وكانوا في منتهى الانضباط الوطني الذي يحدث لأول مرة في التاريخ والمشاركة في الانتخابات.

وأضاف «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية في إذاعة «شعبي إف إم»، أن ما حدث كان صناعة للتاريخ، وتدافع المصريين على اللجان الانتخابية، وبعثوا رسالة إلى العالم أنهم تغيروا ونضجوا سياسيا ويمارسون حقهم الديمقراطي والدستوري بانتخاب الرئيس بشكل واضح أمام العالم، بإشراف قضائي كامل.

ووجه الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات وكل من ساهم في إخراج العرس الانتخابي بهذا الشكل، لافتا أن التثقيف السياسي والمؤتمرات الشعبية الحاشدة دعت الجميع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وليس التوجيه نحو مرشح بعينه، وممارسة هذا الحق الدستوري.