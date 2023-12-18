المرأة والشباب وذوو الهمم.. مكاسب بالجملة لـ«حواء» وقادة المستقبل

أولى الرئيس السيسى، منذ توليه الحكم فى عام 2014، اهتماماً كبيراً بملف المرأة والشباب، حيث اعتبرهم ركائز أساسية فى بناء الجمهورية الجديدة، وأطلق العديد من المبادرات والبرامج فى هذا الإطار تستهدف تمكينهم وإصقال مواهبهم وتعزيز مشاركتهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ودعّم الرئيس السيسى المرأة وعزز دورها القيادى برفع نسبة تمثيلها فى المناصب الوزارية إلى 24% خلال الفترة من عام 2017 حتى 2022، بعد أن كانت لا تتجاوز 12% عام 2014، كما تضاعفت نسبة المرأة فى السلطة القضائية 39 مرة حتى بلغ عددهن 3115 سيدة فى عام 2022، مقارنة بـ80 سيدة فى عام 2015.

وشهد عام 2021، لأول مرة، تعيين قاضيات فى مجلس الدولة منذ تأسيسه، بتعيين 98 قاضية، وزاد عدد القاضيات فى عام 2022 ليصل إلى 137، كما تم إلحاق مجموعة من السيدات بالنيابة العامة لأول مرة، وبلغ عددهن 11 مستشارة، فيما تشكل النساء نحو نصف أعضاء هيئة النيابة الإدارية من إجمالى 4635.

وضمت حركة المحافظين فى عام 2019 نحو 39 قيادة شبابية ما بين محافظ ونائب للمحافظ، من بينهم 60% من الشباب، حيث تم اختيار 16 محافظاً، و23 نائباً للمحافظين، واستحوذ الشباب على مقاعد 25 منصباً قيادياً، منها اثنان من المحافظين، و23 نائباً للمحافظين، إلى جانب تمثيل الشباب أيضاً كمساعدين ومعاونين للوزراء، وفى البرلمان بلغ عدد الأعضاء من الشباب تحت سن الأربعين بمجلس النواب فى دورته الحالية، 2021-2026، نحو 124 نائباً بنسبة 21% من إجمالى عدد النواب.

كما حققت الدولة، فى عهد الرئيس السيسى، انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، التى تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية فى سبيل دعمهم، وتشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، بجانب العديد من المبادرات التى تحولت لفعاليات وطنية مثل مبادرة «قادرون باختلاف».

كما جرى الإعلان عن عام 2019 ليكون عاماً لذوى الهمم، والذى شهد تحديث هذه التشريعات كلها لتصب فى مصلحتهم، وبعدها توالت الاحتفالات المتكررة بذوى الهمم وأصبح تقليداً سنوياً يحدث كل شهر ديسمبر، وشهد العام الماضى إصدار الرئيس السيسى القانون رقم 161 لسنة 2023 بدعم صندوق «قادرون باختلاف» بمبلغ 1.1 مليار جنيه.

من جانبه، قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القيادة السياسية تهتم بإشراك وتعزيز كل فئات المجتمع المختلفة، وعملت الدولة جاهدة على حمايتهم على مختلف الأصعدة؛ تشريعياً وتوعوياً وتوفير الخدمات لهم وتأكيد حقوقهم، مشيراً إلى أن الدولة عملت على إصدار عدد من التشريعات لحمايتهم ورفع الوعى المجتمعى حول هذه الفئة، ما أدى فى النهاية إلى دمجهم فى المجتمع.

وتابع: «هذه الإنجازات المشهودة فى دعم كل من المرأة والشباب تؤكد أن القيادة لديها رؤية حكيمة حول أهمية مشاركة هذه الفئات من أجل بناء جمهورية جديدة قائمة على مبادئ المساواة».

وقالت د. يمنى إبراهيم، المتحدث الرسمى لحملة «يلّا سيسى»، عضو الكيانات الشبابية للحملة الرسمية، إن عهد الرئيس السيسى بمثابة «عصر ذهبى» لتمكين الشباب والمرأة المصرية، إذ حصدوا مكاسب غير مسبوقة فى السنوات العشر الماضية فى التدريب والتمكين من خلال دورات تأهيلية على أعلى مستوى، ومشاركة فعالة فى الحكومة، والبرلمان، ومختلف الجهات التنفيذية والمعنية بالدولة.