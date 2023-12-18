أماكن جديدة لبيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو في الإسكندرية.. اعرفها

وفرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، السكر للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو، ودفعت بسيارات في عدد من الأحياء، بينها أمام حي المنتزه ثان، وأمام وحي وسط، وحي غرب بشائر الخير في المناطق من 1 إلى 5.

السكر بـ27 جنيها في الإسكندرية

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وجّه 4 سيارات نقل، كل سيارة محملة بـ5 أطنان سكر تباع للمواطنين بسعر 27 جنيها، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

توفير السلع للمواطنين

وأشار «القلش» إلى أن الدفع بالسيارات جاء تفعيلا لمبادرة رئيس الوزراء على أوسع نطاق، ولمحاربة غلاء السكر المفتعل بالأسواق، مؤكدا التنسيق مع رؤساء الأحياء لتوجيه السيارات إلى المناطق الأكثر ازدحاما لتوفير السلع الأساسية للمواطنين المستحقين.