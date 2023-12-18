سوهاج تحتفل بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات (صور)

احتفل أهالي محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، وذلك عبر مسيرات حاشدة شملت مدينة نصر وشارع الجمهورية.

ورفع أهالي سوهاج علم مصر، بالإضافة إلى ترديد هتافات «تحيا مصر.. السيسي رئيسي» عدة مرات، إلى جانب السير بالسيارات وتوزيع الأعلام على المواطنين.

انطلقت الاحتفالات في محافظة سوهاج، عقب إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمر صحفي، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا، بنسبة 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة.

وقال أحمد حلمي الشريف، محام، إنّ فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهذه النسبة دلالة واضحة على حب ودعم الشعب المصري له، الذي ظهر جليا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شهدت إقبالا من جموع المصريين بمختلف أعمارهم.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وأضاف الشريف لـ«الوطن»، أنّ هذا النجاح الساحق للرئيس السيسي، جاء بعد النجاحات والمشروعات الكبيرة التي قدمها خلال الـ10 سنوات الماضية.

بينما قال أيمن قاسم، يقيم بناحية مركز سوهاج، إنّ هذا اليوم بمثابة عيدا للمصريين، بعد نجاح الرئيس السيسي في الانتخابات بأعلى الأصوات، مشيرا إلى أن إنجاز الرئيس العديد من المشروعات الصحية والخدمية والتعليمية على نحو غير مسبوق.