مساعد أمين حماة الوطن بالخارج: نجاح السيسي في الانتخابات رسالة للعالم

تقدم المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام للمصريين بالخارج بحزب حماة الوطن، بالتهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية لمدة 6 سنوات قادمة.

وقال المهندس علاء زياد، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعد أكبر مشاركة في تاريخ مصر نتيجة شعور المواطن بالخطر المحاط بوطنه وضرورة الالتفاف حول قيادته السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد على أن المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية بمثابة رسالة لا تقبل التأويل للداخل والخارج وتؤكد حالة الحراك السياسي والديمقراطي الذي تعيشه مصر.

وأشار إلى أن وعي المصريين وثقتهم في الدولة أصبح حائط صد منيع ضد مروجي الشائعات والفتن، لافتا الى وجود العديد من المشاريع القومية التي لا تزال تحت التنفيذ، وكذلك إدراكا من المصريين بحجم المخاطر التي تحيط بالبلاد التي تتطلب وجود شخصية عظيمة مثل الرئيس السيسي.

السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة

ونوه إلى أن انتخاب الرئيس السيسي لفترة جديدة يعني رفض جموع المصريين للحرب على غزة وما تقوم بها قوات الاحتلال من اعتداءات على الشعب الفلسطيني.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد فاز بعدد أصوات بلغ 39 مليونا و702 آلاف صوت.