«مقاولي التشييد»: نجاح الرئيس السيسي يمهد لاستكمال خطط البناء والتنمية

تقدَّم محمد خليفة عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، بالتَّهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسيَّة 2024، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه بالرئيس في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن، واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار، لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

البناء والتنمية

ودعا خليفة، جموع الشعب المصري، للالتفاف خلف القيادة السياسية، لاستكمال خطط البناء والتنمية على طريق الجمهورية الجديدة.

وأكد محمد خليفة، أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين في العملية الانتخابية، كانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم، أثبتوا بحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية والوعي الفكري، وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية، والحرص على بناء المستقبل.

الانتخابات الرئاسية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة أصوات بلغت 89.6% من إجمالى الأصوات، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و541 صوتا، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أيام 1 و2 و3 ديسمبر الجاري، بينما أدلى المصريون في الداخل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.