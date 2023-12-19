أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن تراجع أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق، بقيمة 6 جنيهات في الكيلو إذ سجل متوسط سعر كيلو السمك البلطي نحو 58 جنيها في الأسواق والمحلات أي للمستهلك مقارنة بما كانت عليه الأسعار أمس.

كما تختلف أسعار السمك البلطي وهو الأكثر مبيعًا وانتشارًا بين المواطنين، حسب الأنواع ومن مكان إلى آخر.

«الوطن» تنشر أسعار السمك اليوم الثلاثاء 19-12-2023 في الأسواق والتي جاءت كما يلي.

أسعار السمك البلطي

- يتراوح سعر كيلو سمك البلطي ما بين 58 و67 جنيهًا.

- فيما يتراوح سعر كيلو فليه البلطي في الأسواق ما بين 38 و195 جنيهًا.

- كما يتراوح سعر قشر البياض ما بين 79 و 98 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- يتراوح سعر الجمبري ما بين 100 و300 جنيه.

- والبوري ما بين 85 و125 جنيهًا.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

- أما سعر كيلو الثعابين يتراوح ما بين 50 و150 جنيهًا.

- بينما يتراوح سعر المكرونة السويسي ما بين 64 و111 جنيها.

- وعن سعر كيلو السبيط والكاليماري يتراوح ما بين 210 و310 جنيهات.

- فيما يتراوح سعر الكابوريا ما بين 50 و200 جنيه.

- يتراوح الدنيس ما بين 83 و240 جنيهًا.