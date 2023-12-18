مسؤول متطرف بالاحتلال الإسرائيلي يدعو إلى «تسوية غزة بالأرض»

أدلى مسؤول متطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتصريحات عدائية ضد الشعب الفلسطيني، خلال مقابلة إذاعية اليوم الاثنين، حيث دعا إلى شحن الفلسطينيين على متن سفن جيش الاحتلال، ونقلهم إلى مخيمات اللاجئين في لبنان، وتسوية قطاع غزة بالأرض، وتحويله إلى «متحف مفتوح»، قائلاً إنه «يجب أن يعرف العالم كله ما يمكن أن تفعله إسرائيل».

يجب تسوية قطاع غزة بالأرض

وقال رئيس المجلس المحلي في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية «103FM»، إنه «يجب اليوم تسوية قطاع غزة بالأرض تماماً، مثل أوشفيتز»، في إشارة إلى المحارق النازية لليهود أثناء الحرب العالمية الثانية، وفق ما أوردت صحيفة «هآرتس» عبر موقعها الإلكتروني مساء اليوم.

استشهاد أكثر من 19 ألف فلسطيني

جاءت تصريحات المسؤول المتطر في حكومة الاحتلال في الوقت الذي يدخل في العدوان على غزة يومه الـ73، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 19 ألف فلسطيني، وسط مطالبات دولية وعربية بوقف إطلاق النار.

وترفض حكومة الحرب الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار، وتقول إن هدفها من الحرب على غزة هو القضاء على الفصائل الفلسطينية، وإعادة المحتجزين، والسيطرة الأمنية على غزة.