تدريب مزارعي الإسكندرية على مقاومة الحشائش العريضة في محصول القمح

أكّد الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، تدريب المزارعين على مكافحة الحشائش التي تصيب محصول القمح، في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول استراتيجي، والعمل على زيادة إنتاجية الفدان، وبناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

مكافحة حشيشة الزمير

أضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، أنّ المديرية تحت إشراف المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعي، والمهندسة جهاد السعيد الشاذلي، أخصائي محصول القمح بالمحافظة، نفذت تدريبا في مجال المكافحة المتكاملة لحشيشة الزمير لمحصول القمح موسم 2024/2023، وذلك للحصول على محصول جيد وإنتاج وفير للقمح نظرا لأهميته الاستراتيجية.

مقاومة ‏الحشائش العريضة‏

وأوضح «الششتاوي»، أنّ التدريب تم بالقاعة الإرشادية بالمديرية، بحضور مهندسي الإرشاد بالمديرية والإدارات الزراعية، إذ درب الدكتور رمضان موسى، من معمل البحوث المركزي للحشائش، المزارعين على طريقة مقاومة أنواع الحشائش التي تصيب القمح «الحشائش العريضة، الرفيعة، ثنائية الغرض»، والتنبيه بضرورة رش الحشائش العريضة بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.