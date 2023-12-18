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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أحياء سكنية في غزة وسقوط شهداء غالبيتهم من الأطفال

كتب:

أحمد عادل موسى
11:31 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

آثار قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال، وأصيب آخرون، في قصف شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، استهدف عدداً من الأحياء السكنية في وسط وجنوب قطاع غزة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم «النصيرات»، وفي دير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في رفح، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، بينهم ثلاثة أطفال.

العدوان على قطاع غزة يدخل يومه الـ73

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، جواً وبراً وبحراً، منذ السابع من أكتوبر الماضين ولليوم الـ73 على التوالي، مما أسفر عن استشهاد نحو 19 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 52 ألف آخرين، 70% منهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية.

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