مسار إجباري يطرح أغنية «روح الروح» تضامنًا مع غزة

طرح فريق مسار إجباري، اليوم أغنيتهم الجديدة «روح الروح» المُهداة لأهالي غزة في الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الحرب مع إسرائيل والتي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها الفصائل الفلسطينية.

كلمات أغنية «روح الروح»

وتقول كلمات الأغنية:

احنا صحاب الأرض

احنا السكان الاصليين

و جذور بتمد لعاشر جد

بتهتف فلسطين

لو عامل نفسك يعني نسيت

أنا متهزتش أنا صاحب بيت

أنا صوت لا بيسكت و لا بيموت

أنا وعد يقين

وعينيا لو اتقفلت ببارود هتنفح جوه عيون ملايين

هتحرر روحهم وتزلزل قلب الزنازين

و الورد هيرجع وهيطرح في قلوب تانيين

وساعتها الدنيا هتعرف مين بيحرر مين

و يا روح الروح يا حتة من الجنة على الأرض

لو عمري يروح انا عمرى ما هتعب ولا هتهد

أنا هنا على أرضي بموت و الضحكة ما فارقتنيش

أنا طفل اتعلم منه العالم انه يعيش

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روح الروح جملة خرجت من رحم المُعاناة في قطاع غزة، على لسان الجد خالد نبهان، الذي احتضن حفيدته صاحبة الخمسة أعوام التي استشهدت نتيجة القصف هناك، وقال جُملته الشهيرة، مشيرًا إلى طفلته ريم «روح الروح» قبل أن يودعها لمثواها الأخير.

وأعلن فريق مسار إجباري في بيان سابق، أنهم سيهدون جزءًا من العائد من أرباح هذه الأغنية لصالح أهالي غزة.