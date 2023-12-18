«لا تتركونا نشيخ».. رسالة 3 محتجزين إسرائيليين في غزة إلى حكومة نتنياهو (فيديو)

نشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو جديد، مساء اليوم الاثنين، يُظهر ثلاثة من كبار السن، من المحتجزين لدى الفصائل في قطاع غزة، يوجهون رسالة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يطالبون فيها بالإفراج عنهم «بأي ثمن».

رسالة بـ3 لغات: «لا تتركونا نشيخ»

وتداولت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مقطع الفيديو عبر حسابها على تطبيق «تلجرام»، ويبدأ بعبارة: «لا تتركونا نشيخ»، وكتبت الرسالة بثلاث لغات العبرية والعربية والإنجليزية.

وظهر ثلاثة مسنين من الإسرائيليين المحتجزين في غزة، يوجهون رسالتهم إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتحدث أحدهم معلناً عن نفسه، قائلاً إن اسمه «حاييم بري»، يبلغ من العمر 79 سنة.

وقال إنه كان يقيم في إحدى المستعمرات وهي «كيبتوس نير عوز»، القريب من قطاع غزة، وأشار إلى أنه مع مجموعة من كبار السن، جميعهم يعانون من أمراض مزمنة، ويعيشون في ظروف قاسية جداً.

كتائب القسام تنشر رسالة من الأسرى في غزة لحكومة الاحتلال وعائلاتهم:" لا تتركونا نشيخ" pic.twitter.com/CUgzzjoddv — بوابة اللاجئين الفلسطينيين (@refugeesps) December 18, 2023

وأضاف حاييم بري: «نحن جيل قام ببناء الدولة، نحن شركاء في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكين هنا؟»، وتابع قائلاً: «يجب أن تفرجوا عنا بأي ثمن، نحن لا نرغب في أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو، أفرجوا عنا دون أي شروط».

وختم المحتجز الإسرائيلي رسالته قائلاً: «لا تتركونا نشيخ»، وبعدها كرر الرسالة نفسها مع المحتجزين الآخرين اللذين ظهرا في الفيديو.

وفي السابع من أكتوبر الماضي، شنت الفصائل الفلسطينية هجوماً مباغتاً على عدد من المستعمرات التابعة للاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة، ضمن عملية «طوفان الأقصى»، تم خلالها احتجاز أكثر من 250 إسرائيلياً، ونقلهم إلى داخل قطاع غزة.