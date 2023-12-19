خريطة قطع المياه في 8 مناطق بالمنوفية للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم بعدة قرى ومدن، للصيانة الدورية للمحطات وتطهير الخزانات وغسيل المروقات خلال الفترة الصباحية، لمدة 4 ساعات.

أماكن قطع المياه في المنوفية

وكشفت شركة مياه المنوفية، أماكن قطع المياه بالمناطق المتأثرة بقطع المياه اليوم، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع بها، كالتالي:

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن السكرية والبتانون.

- مركز بركة السبع: قطع المياه عن الروضة وطوخ طيشا وكفر مشهور.

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرى دمنو وأم خنان وأم ذكري.

- مركز الباجور: قطع المياه عن قرى مسجد الأخضر وكفر العتامنة وبهتاي.

- مركز الشهداء: قطع المياه جزرة الحجر وكفر البقلي ودنشواي.

- مركز أشمون: قطع المياه بقرى كفر عون النعناعية وشنشوز وسبك الأحد وسنتريس.

- مركز تلا: قطع المياه عن بمم وزاوية بمم وسمايج وكفر سكرية.

- مركز منوف: قطع المياه عن شبرا بلوله وفيشا وكفر فيشا وسدود.

موعد قطع المياه اليوم بالمنوفية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، مواعيد قطع المياه اليوم الثلاثاء، لمدة 4 ساعات، بداية من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 مساء، لحين انتهاء أعمال الصيانة بمحطات المياه.