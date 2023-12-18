خريطة قطع المياه في 3 محافظات للصيانة اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، قطع المياه اليوم الاثنين عن عدة أماكن بمدينة طوخ وحددت أماكن قطع المياه اليوم بمنطقة شرق الطريق السريع بمدينة طوخ لمدة 7 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ.

قطع المياه اليوم

بينما كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، قطع المياه اليوم الاثنين بعدة قرى تابعة للشركة في 8 مراكز هي الباجور وشبين الكوم وتلا وبركة السبع والشهداء وأشمون ومنوف وقويسنا، للصيانة الدورية لمحطات المياه وغسيل المروقات وتطهير الخزانات وحددت مواعيد انقطاع المياه اليوم من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 2 ظهرا لمدة 4 ساعات.

أماكن قطع المياه اليوم

بينما أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج أنه جرى قطع المياه بالأدوار العليا بساحل طهطا وقريتي الشيخ زين الدين والسوالم بسوهاج من الحادية عشرة مساء حتى الثالثة فجر اليوم للقيام بأعمال الصيانة بمحطة مياه شطورة السطحية.

نصائح للمواطنين عند قطع المياه

وأهابت شركات المياه بالمواطنين بالأماكن المتأثرة بقطع المياه خاصة أصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.