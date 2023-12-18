قطع المياه في 8 مراكز بالمنوفية للصيانة اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

تقطع المياه اليوم الاثنين لمدة 4 ساعت في عدة قرى ومدن تابعة لمحافظة المنوفية للصيانة الدورية لمحطات المياه وتطهير الخزانات وغسيل المروقات خلال الفترة الصباحية.

وفقا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، التي حددت أماكن ومواعيد قطع المياه اليوم الاثنين وفقا لخطة الصيانة الدورية التي تعتمدها الشركة بالتبادل بين الأماكن التابعة لها.

أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية

حددت شركة مياه المنوفية، أماكن قطع المياه اليوم، وفقا لجدول الصيانة الدوري المتبع بها، كالتالي:

- مركز شبين الكوم: قطع المياه عن قرى طنبدى وكفر طنبدى وشنوان والبتانون وبخاتى.

- مركز بركة السبع: قطع المياه عن كفر هلال.

- مركز قويسنا: قطع المياه عن قرىقويسنا البلد وشبرا خوم وجيرم.

- مركز الباجور: قطع المياه عن قرى سبك وكفر محمود وبن العرب.

- مركز الشهداء: قطع المياه عن قرى عشما وكفر عشما وزاوية الناعورة .

- مركز أشمون: قطع المياه بقرى طلبا وشطانوف وأبو شعرة وشما وجريس وساقية أبو شعرة.

- مركز تلا: قطع المياه عن طوخ دلكة وميت أبو الكرم.

- مركز منوف: انقطاع المياه عن زاوية رازين.

موعد قطع المياه اليوم بالمنوفية

وكشفت شركة مياه المنوفية، مواعيد قطع المياه، اليوم الاثنين، لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 10 صباحا، حتى الساعة 2 ظهرا؛ لحين انتهاء الصيانة.