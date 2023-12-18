«الزملوط» يبحث دعم نادي الوادي الجديد والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، مساء اليوم الاثنين، اجتماعًا مع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي فريق كرة القدم بنادي الوادي الجديد، بحضور نخبة من المختصين في مجال الإعداد البدني والتغذية والعلاج الطبيعي، وذلك لبحث النهوض بمستوى الأداء الفني للفريق.

محافظ الوادي الجديد يشيد بمستوى أداء الفريق

وأشاد «الزملوط» بمستوى الأداء الذي قدمه الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود وضم العناصر المتميزة من اللاعبين على مستوى المحافظة وتقديم أوجه الدعم والمساندة للفريق للصعود للدرجة الثانية.

توفير المناخ الملائم للاعبي كرة القدم

كما كلف مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بمتابعة صرف المستحقات المالية للاعبين، وتوفير المناخ الملائم لإحراز نتائج مشرفة بالمباريات القادمة.