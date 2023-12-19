السفير السعودي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

تهاني للرئيس السيسي

وصرح السفير في تغريدة على تويتر: «أسمى آيات التهاني والتبريكات، أرفعها للرئيس ‎عبدالفتاح السيسي، بمناسبة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، سائلاً المولى عز وجل العون والسداد في مواصلة مسيرة التنمية والازدهار للشقيقة ‎مصر، في ظل أمنها واستقرارها».

ونوه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وشعبيهما في خدمة المصالح المشتركة، وخدمة قضايا امتينا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.