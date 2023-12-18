رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عزة مصطفى عن نتائج الانتخابات: مصر قالت كلمتها والجميع يحتفل في الشوارع

كتب:

محمد عزالدين
09:00 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الإعلامية عزة مصطفى

الإعلامية عزة مصطفى

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024، قائلةً: «مصر قالت كلمتها، والكل يحتفل في الشوارع».

الانتخابات جاءت مفرحة للجميع

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال التغطية الخاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن أرقام الانتخابات جاءت مفرحة للجميع، إذ حصل الرئيس السيسي على أكثر من 39 مليون صوت بنسبة فائقة وصلت إلى 89.6%.

الجميع قدم التهنئة للرئيس السيسي

وتابعت أن الجميع هنأ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات؛ حبا فيه وثقة كبيرة في قدراته وإمكاناته، ومن الرؤساء الذين هنأوا الرئيس السيسي؛ أميرا قطر والكويت وسلطان عمان ورئيس الإمارات، وغيرهم من الدول الكبرى المختلفة.

اقرأ المزيد:

نقابة المهن التمثيلية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

جمال الكشكي: الانتخابات الرئاسية نتاج نضج وإدراك مرتفع للمصريين

موسى مصطفى موسى يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

مساعد أمين حماة الوطن بالخارج: نجاح السيسي في الانتخابات رسالة للعالم

مصطفى عمار: الأحزاب لديها فرص عظيمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة

بوتين: فوز السيسي في الانتخابات اعتراف كبير بجهوده في جميع المجالات

برلمانيون يهنئون الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات: لمواصلة مسيرة التقدم والبناء
بقلم محمد عزالدين