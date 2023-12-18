عزة مصطفى عن نتائج الانتخابات: مصر قالت كلمتها والجميع يحتفل في الشوارع

هنأت الإعلامية عزة مصطفى، الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بانتخابات الرئاسة 2024، قائلةً: «مصر قالت كلمتها، والكل يحتفل في الشوارع».

الانتخابات جاءت مفرحة للجميع

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى خلال التغطية الخاصة لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية على قناة صدى البلد، أن أرقام الانتخابات جاءت مفرحة للجميع، إذ حصل الرئيس السيسي على أكثر من 39 مليون صوت بنسبة فائقة وصلت إلى 89.6%.

الجميع قدم التهنئة للرئيس السيسي

وتابعت أن الجميع هنأ الرئيس السيسي بفوزه بالانتخابات؛ حبا فيه وثقة كبيرة في قدراته وإمكاناته، ومن الرؤساء الذين هنأوا الرئيس السيسي؛ أميرا قطر والكويت وسلطان عمان ورئيس الإمارات، وغيرهم من الدول الكبرى المختلفة.