خريطة قطع الكهرباء في عدة مناطق بالقليوبية للصيانة.. الأماكن والمواعيد

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، خريطة انقطاع التيار الكهربائي بعدد من مناطق مدينة بنها اليوم الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، إذ تضمنت الخريطة 6 مناطق في اليوم الأول، و5 مناطق باليوم الثاني، وحددت أسباب فصل التيار الكهربائي نظرا لأعمال الصيانة الدورية بمناطق المحولات، لمدة ساعتين يوميا.

أماكن قطع الكهرباء بمحافظة القليوبية

كشفت كهرباء القليوبية، أماكن فصل التيار الكهربائي اليوم بمناطق تدوير والمنطقة الصناعية وكفر عطا الله ونقباس وميت الحوفيين وجمجرة، مشيرة إلى أن المناطق التي سيجري فصل التيار الكهربائي عنها يوم الأربعاء، هي شبلنجة وميت السباع وميت راضي والمنطقة الصناعية ومصنع المياه نستله.

مواعيد قطع الكهرباء في القليوبية

وحددت الشركة، مواعيد قطع الكهرباء، لمدة ساعتين يوميا من الساعة السابعة صباحا، حتى الساعة التاسعة صباحا.

ونوهت كهرباء القليوبية، إلى أنه يجري إخطار المناطق المتضررة من أعمال فصل التيار الكهربائي، لاتخاذ شؤونها، وتدبير احتياجاتها خلال عملية الفصل، مشيرة إلى عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة.