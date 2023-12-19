جداول امتحانات الصفوف السادس والسابع والثامن الابتدائية لضعاف السمع بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للصف السادس والسابع والثامن الابتدائي للصم وضعاف السمع «التربية الخاصة»، مشيرة إلى أن الجدول يبدأ في الثلاثاء 2024/1/2، حتى الأربعاء 2024/1/10 من نفس الشهر.

جدول امتحانات المرحلة الثانوية 2024 بالإسكندرية

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات المرحلة الابتدائية للصم وضعاف السمع 2024 بمحافظة الإسكندرية«الصف السادس والسابع والثامن» بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب الإعلان الرسمي من قبل مديرية تعليم الإسكندرية بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

تحدد جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية الصف السادس والسابع والثامن وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا والجدول كالتالي:

- الثلاثاء 2024/1/2 اللغة العربية.

- الأربعاء 3 يناير، الدراسات الاجتماعية، التربية الدينية.

- ‏الخميس 4 يناير، الرياضيات.

- ‏الثلاثاء 9 يناير، العلوم.

- ‏الأربعاء 10 يناير، اللغة الإنجليزية.