حطم أحلام الأهلي.. من هو جون كينيدي لاعب فلومينينسي وما علاقته بالرئيس الأمريكي؟

في الدقيقة 90، كان الأهلي على موعد مع ما تعود أن يذيق به خصومه، بعدما تلقت شباك محمد الشناوي هدف قتل المباراة أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وضع جون كينيدي هدف تعزيز النتيجة التي حسمها الفريق بهدفين نظيفين.

كينيدي، الذي حل بديلا في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بينما كان الأهلي يُحاول تسجيل هدف التعادل واستعادة الأمل في العودة بالنتيجة والحفاظ على حظوظه في التأهل للنهائي، لم يحتاج سوى 11 دقيقة فقط، حتى يسجل هدف الحسم الذي قضى على آمال المارد الأحمر في اللقاء.

من هو جون كينيدي قاتل أحلام الأهلي في كأس العالم؟

البديل السوبر، هكذا تطلق عليه جماهير فلومينينسي البرازيلي، كونه أحد أهم الأوراق الرابحة على دكة البدلاء، الذي يكون نزوله نقطة تحول في اللقاء، وهو ما حدث أمام بوكا جونيورز الأرجنتيني في نهائي كوبا ليبرتادوريس، بعدما سجل هدف فوز فريقه في الشوط الأول الإضافي بعد دخوله كبديل، ليمنح فريقه اللقب القاري وبطاقة التأهل لكأس العالم للأندية للمرة الأولى في التاريخ.

لماذا سمي لاعب فليمونينسي على اسم الرئيس الأمريكي الأسبق؟

اسم جون كينيدي، أثار التساؤلات عن علاقته بالرئيس الأمريكي الراحل، الذي يحمل اسمه، إلا أن تقارير برازيلية كشفت أن عشق والده لرئيس أمريكا الأسبق، كان سببا في تسمية اللاعب صاحب الـ21 عاما، بهذا الاسم غير الدارج في البرازيل.

وينتظر الأهلي الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني لمواجهته في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، للمنافسة على برونزية كأس العالم للأندية.