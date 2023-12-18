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حسن المستكاوي: الأهلي فرط في التأهل لنهائي كأس العالم للأندية بالخسارة أمام فلومينينسي

كتب:

محمد عزالدين
11:53 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مباراة الأهلي وفلومينينسي

مباراة الأهلي وفلومينينسي

علق الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي، عقب هزيمة فريق النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية، قائلا: إن الأهلي كانت لديه فرصة كبيرة بالتأهل للمباراة النهائية.

6 فرص تهديفية محققة أضاعها الأهلي

وأضاف «المستكاوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المباراة شهدت حوالي 14 محاولة للنادي الأهلي على مرمى الفريق البرازيلي منها 6 أو 5 فرص تهديف حقيقية كلها أهدرت.

ولفت إلى أن إهدار الأهداف بهذا الشكل مشكلة المباراة اليوم، وهذا لا يعني أن فلومينينسي فريق ضعيف، إلا أنه أقل في المستوى من فرق أوروبية كثيرة، لكن لديهم مهارات تجعلهم يتعاملون مع الإيقاع بشكل جيد وسريع، وتمريرات تؤدي إلى الوصول لمرمى أو منطقة الأهلي.

الفريق البرازيلي تحرك بالكرة ولم يجروا

أوضح أن لاعبي النادي الأهلي «جريت» كثيرا، بينما لاعبو فلومينينسي لم يجروا كثيرا، وهذا فارق مهم وخبرتهم وطريقتهم، بأن يتحركوا بالكرة وليس يجرون بمساحات بهدف توفير الجهد البدني، كما أن مهاراتهم المرتفعة ساعدتهم إلى حد بعيد.

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