عاجل.. خبير تحكيمي يكشف مدى صحة احتساب ركلة جزاء لفلومينينسي أمام الأهلي

كشف الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، مدى صحة قرار حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي، باحتساب ركلة جزاء للفريق البرازيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الاثنين، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية.

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة اتحساب ركلة جزاء لفلومينينسي أمام الأهلي

وقال « عبد الرؤوف» في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»:« قرار الحكم صحيح باحتساب ركلة جزاء لفريق فلومينينسي، لاسيما أن قدم بيرسي تاو لاعب الأهلي ارتطمت في ركبة مارسيلو».

وأتم:« حكم المباراة قدم مستوى متميز، في ظل اتخاذ قرارات صحيحة في الكرات الحاسمة للقاء».

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة المقبلة مع الخاسر من مواجهة أوروا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة، الخامسة ونصف بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.. للتفاصيل اضغط هنا: