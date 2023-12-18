رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. خبير تحكيمي يكشف مدى صحة احتساب ركلة جزاء لفلومينينسي أمام الأهلي

كتب:

محمد هانئ
10:16 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الأهلي وفلومينينسي أ

الأهلي وفلومينينسي أ

كشف الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف، مدى صحة قرار حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي، باحتساب ركلة جزاء للفريق البرازيلي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الاثنين، بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق البرازيلي بهدفين دون رد، والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية.

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة اتحساب ركلة جزاء لفلومينينسي أمام الأهلي

وقال « عبد الرؤوف» في تصريحات خاصة لـ «الوطن سبورت»:« قرار الحكم صحيح باحتساب ركلة جزاء لفريق فلومينينسي، لاسيما أن قدم بيرسي تاو لاعب الأهلي ارتطمت في ركبة مارسيلو».

وأتم:« حكم المباراة قدم مستوى متميز، في ظل اتخاذ قرارات صحيحة في الكرات الحاسمة للقاء». 

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويواجه فريق الأهلي لكرة القدم في المباراة المقبلة مع الخاسر من مواجهة أوروا ريدز الياباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة الرابعة ونصف بتوقيت القاهرة، الخامسة ونصف بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضية.. للتفاصيل اضغط هنا:

   

اقرأ المزيد:

عاجل.. الأهلى يفاجئ لاعبيه بقرار «سري للغاية» قبل مواجهة اتحاد جدة

جوتيرش: مصدوم من مشاهد الموت والدمار في المستشفى الأهلى بفلسطين

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وإنبى في بطولة كأس مصر

عاجل.. كاف يخصم 18 مليون جنيه من الأهلى.. والأحمر يرد

عقوبة مالية كبيرة من الأهلى ضد حسين الشحات بعد خناقته مع لاعب بيراميدز

عاجل.. هل يحتفظ الأهلى بدرع الدورى القديم بعد استلامه؟.. اتحاد الكرة يرد

عاجل.. جهاد جريشة يكشف: هدف الإسماعيلي في مرمى الأهلى صحيح

عاجل .. الأهلى يفاجئ الشناوي بعد عروض الخليج

طائرة الأهلى المسيَّرة
بقلم محمد هانئ