22 ألف وحدة سكنية تنتظر المواطنين في حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية

أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أن الحي السكني الخامس R5 والشهير بحي «جاردن سيتي الجديدة» يقع في القطاع الجنوبي للمرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة على مساحة 885 فداناً تقريبا، مؤكدًا أن المشروع يضم 22 ألف وحدة سكنية ما بين عمارات ومنطقة فيلات مساحة الوحدات تتراوح من 65 مترا مربعا بنظام استديو حتى 250 مترا مربعا للوحدة بالعمارات، كما يضم منطقة فيلات تتراوح مساحات الإجمالية من 450 متراً مربعاً وتصل حتى 2000 متر مربع تقريبا، ومن المقرر الانتهاء منه قريبا.

22 ألف وحدة سكنية ننتظر المواطنين في حي جاردن سيتي

وأضاف المهندس شريف الشربيني خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحي يتميز بطراز القاهرة الخديوية بمنطقة وسط البلد مع الطراز الفرنسي الكلاسيكي الحديث، كما يتميز بواجهات وطابع فريد، ويضم الحي كامل الخدمات التعليمية والترفيهية والدينية والطبية وخلافه، لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال «الشربيني»، إن حي جاردن سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة يتميز، بوجود قطاع تجاري بالدور الأرضي لبعض العمارات مما يعطي الحي حيوية في الحياة المعيشية، ومن الأعمال المتميزة بالحي التخطيط المناسب، حيث تم توزيع العمارات على شكل تجمعات سكنية «كلاستر»، وكل تجمع يضم عدد من العمارات ما بين 3 إلى 5 عمارات، وتم عمل 3 بدروم بكامل التجمع، سيتم استخدامه كجراج لانتظار السيارات مما يمكن جميع السكان من وجود أماكن انتظار لسياراتهم الخاصة، للحد من انتشار الزحام وتكدس السيارات أمام العمارات والمباني، ويُحافظ على النسق العام والمظهر الخارجي والحضاري للحي بالكامل.

استخدام أعمدة إنارة كلاسيكية تتماشى مع الطراز العام

وتابع «الشربيني»، أنه جرى استخدام أعمال الإنترلوك لجميع الطرق بما فيها التخطيط وحارة الدراجات وحارة المشاة، وتم استخدام أعمدة إنارة كلاسيكية بحيث تتماشي مع الطراز العام الحي، ويخترق الحي بالكامل طريق بوليفار مما يميز الحي بمرونة مرورية تخدم على كامل الحي .