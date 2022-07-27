المستندات المطلوبة لوظيفتي مدير عام الخدمات التعليمية والمالية في مطروح

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أن مديرية التنظيم والإدارة بمطروح أعلنت عن فتح باب التقديم لوظيفتين قياديتين وهما مدير عام الإدارة العامة للخدمات التعليمية والشؤون المالية والإدارية بتعليم مطروح وفق الشروط والقواعد المنظمة لذلك، ويكون التقديم في مقر مديرية التنظيم والإدارة بمطروح من خلال الأمانة الفنية للوظائف القيادية للتعيين.

المستندات المطلوبة لوظائف تعليم مطروح

وقال وكيل تعليم مطروح، اليوم، في تصريحات صحفية، إن المرفقات المدرجة موضح بها المهارات المطلوبة للتقديم للوظائف وشروط التقدم والمستندات الخاصة بذلك، التي تأتي طبقا لأحكام القانون 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والضوابط المنظمة، مشيراً إلى أن بداية تلقي طلبات التقديم من اليوم وحتى الخامس والعشرين من شهر أغسطس المقبل، مضيفاً أن تقديم المستندات المطلوبة يكون باسم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مع تسليمها باليد للأمانة الفنية الدائمة للوظائف والقيادية بمديرية التنظيم والإدارة «لجنة القيادات».

اختبارات الوظائف القيادية

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن الاختبارات يتم تحديدها فور الانتهاء من التقديم وغلق الباب، وذلك من خلال التنسيق مع محافظ الإقليم الرئيس والمشرف عليها، ويحضر خلالها المتقدمين لهذه الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط وتم إخطارهم، ويتم مناقشتهم في مشروع تحديث هذه الوظائف ورؤيتهم في تطويرها من خلال البحث المتقدمين به في هذا الشأن مع بعض الأسئلة العامة من خلال الأعضاء خلال الاختبارات، ويتم تقييم المشاركين من خلال المختبرين، وتعلن النتيجة بعدها ببضعة أيام طبقًا لما توصلت إليه الاختبارات والتقييم الشامل لكل المتقدمين.