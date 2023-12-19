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جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للصم وضعاف السمع بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
08:58 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية

عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الإعدادي للصم وضعاف السمع، حيث تبدأ يوم 2 حتى 14 يناير المقبل.

جدول امتحانات الأول والثاني الإعدادي للصم وضعاف السمع

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، كالتالي:

- الثلاثاء 9 يناير.. اللغة العربية.

- الأربعاء 10 يناير.. الرياضيات، والتربية الدينية.

- ‏الخميس 11 يناير.. العلوم، واللغة الأجنبية. 

- ‏السبت 13 يناير.. الدراسات الاجتماعية، وعلوم أصول الصناعة.

- ‏الأحد 10 يناير.. رسم فني، وحاسب آلي.

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