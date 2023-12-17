جدول امتحانات الترم الأول للصف الثالث الإعدادي بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول بالإسكندرية وهو الجدول الذي يبدأ في الأربعاء 2024/1/17 حتى 23 من نفس الشهر أي لمدة أسبوع ليكون آخر أيام الامتحانات هو 2024/1/23.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية«إتمام مرحلة التعليم الأساسي» بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية بحسب الإعلان الرسمي من قبل مديرية تعليم الإسكندرية بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات في عروس البحر الأبيض المتوسط.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية

تحدد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول إتمام مرحلة التعليم الأساسي وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحاً والجدول كالتالي:

- الأربعاء الموافق 2824/1/17، اللغة العربية، التربية الدينية، الخط العربي.

- الخميس 18 يناير، اللغة الأجنبية، التكنولوجيا

- الأحد 21 يناير، دراسات اجتماعية، مجال زراعي.

- الإثنين 22 يناير، العلوم، التربية الفنية، اقتصاد منزلي.

- الثلاثاء 23 يناير، الرياضيات، مجال صناعي.

ضوابط امتحانات المرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وتمثلت ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية في التالي:

- يترك لكل إدارة مدرسة حرية تحديد ميعاد امتحان كل من

- المواد التكنولوجية ويجرى اختبار عملي تطبيقي قبل الامتحان التحريري بأسبوع على الأقل ويخصص له 40% من الدرجة الكلية وزمن الإجابة ساعة ونصف «حصتان متتاليتان»

- ‏المجالات العملية، يعقد امتحان تحريري وزمن الإجابة ساعة ونصف «عملي وشفوي» والزمن ساعتان «اقتصاد منزلي، زراعي، صناعي»

- بالنسبة لامتحان طلبة الدمج يراعى ما جاء بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017.