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جدول امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي «التربية الخاصة» بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
12:05 ص | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
وكيل تعليم الإسكندرية

وكيل تعليم الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 بمحافظة الإسكندرية، للفصل الدراسي الأول، للصفين الرابع والخامس الابتدائي للصم وضعاف السمع «التربية الخاصة»، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الثلاثاء 2 يناير 2024، وحتى الأربعاء 10 يناير.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية 2024 بالإسكندرية

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، جدول امتحانات المرحلة الابتدائية للصم وضعاف السمع 2024 بمحافظة الإسكندرية للصفين الرابع والخامس، بالإضافة إلى الضوابط الخاصة بالعملية الامتحانية حسب ما أعلنته مديرية تعليم الإسكندرية، بعد اعتماد المعدل الزمني للامتحانات.

وتبدأ الامتحانات في تمام الساعة 9 صباحا بالشكل التالي:

- الثلاثاء 2024/1/2: اللغة العربية.

- الأربعاء 3 يناير: الدراسات الاجتماعية، lct.

- ‏الخميس 4 يناير: الرياضيات، المهارات المهنية. 

- ‏الثلاثاء 9 يناير: العلوم.

- ‏الأربعاء 10 يناير: اللغة الإنجليزية.

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