جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بأسيوط

أعلنت إدارة التعليم الابتدائي بمديرية التربية والتعليم في محافظة أسيوط، اليوم الأحد، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف السادس الابتدائي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاص عربي والخاص لغات للعام الدراسي 2023/2024، بعدما اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي

السبت 13 يناير 2024: امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

الاثنين 15 يناير 2024: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية خلال الفترة الأولي لمدة ساعة ونصف، وامتحان العلوم خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

الأربعاء 17 يناير 2024: امتحان مادة الرياضيات خلال الفترة الأولى لمدة ساعة ونصف، وامتحان اللغة الانجليزية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

ملحوظات لمدارس اللغات

- يجري امتحان المستوى الرفيع للغة الانجليزية الأولى بمدارس اللغات، بمعرفة المدرسة والتوجيه المختص قبل إجراء الامتحانات التحريرية.

- يجري امتحان للغة الأجنبية الثانية، بمدارس اللغات بمعرفة المدرسة دون التأثير على سير الدراسة.

- يجري امتحان مواد الأنشطة التربوية عمليًا، ويعقد قبل الامتحانات التحريرية بحيث لا يؤثر على سير الدراسة.