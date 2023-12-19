خطوات فتح حساب جديد في البنك الأهلي المصري «أونلاين».. والأوراق المطلوبة

يقدم البنك الأهلي المصري، خدمة تقديم طلب فتح حساب مصرفي من خلال موقعه الإلكتروني، من أي مكان، للأفراد المصريين الأكبر من 21 عاماً والمقيمين، داخل جمهورية مصر العربية، وفق عدد من الشروط، وترصد الـ«الوطن»، في السطور التالية خطوات تقديم طلب فتح حساب في البنك الأهلي دون الحاجة للذهاب للبنك، بالإضافة إلى الشروط والمستندات المطلوبة.

اشتراطات تقديم طلب فتح الحساب

- وجود بطاقة رقم قومي سارية الصلاحية، وأن يستطيع العميل القراءة والكتابة بنفسه.

- هذه الخدمة غير متاحة لطلب فتح حساب، بموجب توكيل، أو لقاصر، أو علي سبيل الهبة.

المستندات الأساسية المطلوبة

- بطاقة رقم قومي مصري، أو جواز سفر مصري ساري مدون به الرقم القومي.

- مستند إثبات محل الإقامة

- مستند إثبات جهة العمل ساري، وذلك في حال الاختلاف عن الوارد ببطاقة الرقم القومي.

- مستند إثبات مصدر الدخل حديث، «مفردات مرتب، ببان معاش»، بالإضافة إلى البطاقة الضريبية فيما يخص أصحاب المهن الحرة.

كيفية تقديم المستندات المطلوبة واستيفاء التوقيع الحي

- زيارة أحد فروع البنك الإلكترونية، ويكون للعميل الحق في اختيار اليوم والموعد المناسب لزيارة الفرع، وفي حال عدم الزيارة في اليوم والموعد الذي تم اختياره أو في خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ موعد سيادتكم، يقوم البنك بإلغاء الطلب تلقائيا ويمكن تقديم طلب جديد.

- زيارة أحد فروع البنك التقليدية، وطلب مقابلة مدير التجزئة المصرفية شخصيا أو من ينوب عنه ليقوم بتوجيه العملاء للزميل المختص لسرعة تنفيذ الطلب.

- طلب زيارة موظف بنك إلى المكان المحدد من جانب العميل، تتوفر هذه الخدمة في بعض المحافظات فقط، وكون متاحة فقط لكبار السن (60 سنة أو أكثر)، الإناث، ولأي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوات تسجيل طلب فتح حساب مصرفي

-أوضح البنك انه يتم إدخال رقم الهاتف والرقم القومي الخاص بالعميل، ثم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على رقم الهاتف المحمول.

- يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالعميل، المراد تسجيله طرف البنك مرتين، ثم يتم إدخال OTP رمز الأمان المرسل على عنوان البريد الإلكتروني.

- يتم إدخال البيانات المطلوبة لطلب فتح الحساب