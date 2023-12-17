اشتريها بـ500 جنيه فقط.. تفاصيل شهادة البنك الأهلي بعائد 11.5%

يتميز البنك الأهلي المصري بتقديم شهادة استثمار مدتها عام فقط، وفئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، وسعر العائد 11.5%، بحسب جدول أسعار العائد لشهر ديسمبر 2023 في البنك.

ويطلق على شهادة العام من البنك الأهلي المصري «شهادة استثمار ب»، ومدتها عام ودورية صرف العائد شهريًا، وتصدر للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.

تفاصيل شهادة العام من الأهلي المصري

ويتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بحسب التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، وتسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.

شهادة الاستثمار ب

ويتم صرف العائد على الشهادة شهريًا بشكل ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه، ويمكن الحصول عليه من خلال ماكينات الصرف الآلي.